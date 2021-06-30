В Атлантическом океане уже месяц на выходят на связь супруги из Петербурга: они шли на яхте к Гибралтарскому проливу

Во вторник, 29 июня, жительница Северной столицы забила тревогу в своем Facebook: её родители, заядлые яхтсмены, пропали в Атлантическом океане. Супруги, Олег и Елена, не выходят на связь с 3 июня.

Как рассказала дочь исчезнувших петербуржцев Нина, 31 мая, дождавшись благоприятной погоды на Канарских островах, яхтсмены направились по маршруту от Гран-Канарии в сторону Мадейры, чтобы затем достичь Гибралтарского пролива. Предполагалось, что путешествие займет 10-14 дней, по крайней мере, продукты супруги заготовили, ориентируясь на этот срок.

Интернета на яхте нет, только мобильная связь — Олег должен был регулярно поддерживать связь с товарищем, который передавал бы ему сведения о погоде. Вот только последние звонки и сообщения датируются 3 июня — практически месяц о местонахождении и состоянии супругов ничего неизвестно.

В своем Facebook Нина пишет, что не сомневается в опыте и мастерстве отца — путешествие Олега и Елены длится уже около пяти лет, а яхтингом мужчина увлекается большую часть своей жизни, ходит под парусом с 18 лет. Тем не менее, хотя перерывы в общении с родителями случались и раньше, так надолго они не пропадали. Нина переживает, что яхта могла попасть в шторм.

Пользователи социальных сетей предполагают, что путешественники остались без связи, зайдя в португальский порт, поскольку в стране действуют ковидные ограничения, а значит, петербуржцы, возможно, нарушили закон. Сочувствующие горожане строят массу предположений, а дети пропавших супругов предпринимают решительные действия.

Как рассказала Gazeta.SPb дочь Олега Вера, сейчас все силы брошены на заполнение различных государственных документов. Родные исчезнувшей пары готовятся подать заявление в международный розыск, в известность уже поставили полицию на Канарских и Азорских островах — и это только начало. Остается надеяться, что опытность и профессионализм яхтсменов позволили предотвратить фатальный сценарий развития событий.