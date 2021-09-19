Более миллиарда китайцев вакцинировались от COVID-19

Более миллиарда китайцев вакцинировались от COVID-19
К настоящему времени в Поднебесной сделали 2,174 миллиарда инъекций. Фото: unsplash

Более миллиарда жителей Китая сделали хотя первичную вакцинацию от ковида.

В КНР зарегистрированы семь вакцина от ковида: одна однокомпонентная, пять двухкомпонентных и одна трехкомпонентная. Об этом сообщает ТАСС.

К настоящему времени в Поднебесной сделали 2,174 миллиарда инъекций.

Ранее в Китае говорили, что для выработки коллективного иммунитета нужно полностью вакцинировать 80-85% китайцев, которые составляют в Китае около 1,4 миллиарда человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпицентр заражения коронавирусом выявили в Китае, им стала восточная провинция Фуцзянь. Такие данные приводятся на сайте Госкомитета здравоохранения КНР. Отмечается, в городе Путянь за сутки зафиксировали19 случаев заболевания и один — в городе Цюаньчжоу. Всего за сутки в Китае нашли 46 новых инфицированных, из них больше половины приехали из-за границы.

вакцина вакцинация Китай коронавирус


 

Новости партнеров
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Метеоролог предрек Петербургу затяжные холода
Метеоролог предрек Петербургу затяжные холода
Задержан подозреваемый в насилии над 7-летним ребенком в Куйвози 11 лет назад
Задержан подозреваемый в насилии над 7-летним ребенком в Куйвози 11 лет назад
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более миллиарда китайцев вакцинировались от COVID-19
Приставы Петербурга списали с водителя-лихача 73 тыс. рублей
В Ленобласти еще 206 человек заболели коронавирусом
К вечеру второго дня явка на выборы в ЗакС Петербурга — 19,39%, в ...
Малышева назвала обхват талии показателем продолжительности жизни мужчины
В Петербурге зафиксировано 1834 новых случаев коронавируса
В Петербурге ищут мужчину, говорившего 15-летней в Сети непристойности
В Крыму машина с пассажирами сорвалась с обрыва