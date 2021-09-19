Более миллиарда китайцев вакцинировались от COVID-19

К настоящему времени в Поднебесной сделали 2,174 миллиарда инъекций. Фото: unsplash

К настоящему времени в Поднебесной сделали 2,174 миллиарда инъекций. Фото: unsplash

Более миллиарда жителей Китая сделали хотя первичную вакцинацию от ковида.

В КНР зарегистрированы семь вакцина от ковида: одна однокомпонентная, пять двухкомпонентных и одна трехкомпонентная. Об этом сообщает ТАСС.

К настоящему времени в Поднебесной сделали 2,174 миллиарда инъекций.

Ранее в Китае говорили, что для выработки коллективного иммунитета нужно полностью вакцинировать 80-85% китайцев, которые составляют в Китае около 1,4 миллиарда человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпицентр заражения коронавирусом выявили в Китае, им стала восточная провинция Фуцзянь. Такие данные приводятся на сайте Госкомитета здравоохранения КНР. Отмечается, в городе Путянь за сутки зафиксировали19 случаев заболевания и один — в городе Цюаньчжоу. Всего за сутки в Китае нашли 46 новых инфицированных, из них больше половины приехали из-за границы.