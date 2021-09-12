Эпицентр заражения COVID-19 выявлен в Китае

Эпицентр заражения COVID-19 выявлен в Китае
Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Эпицентр заражения коронавирусом выявили в Китае, им стала восточная провинция Фуцзянь. Такие данные приводятся на сайте Госкомитета здравоохранения КНР.

Отмечается, в городе Путянь за сутки зафиксировали19 случаев заболевания и один — в городе Цюаньчжоу.

Всего за сутки в Китае нашли 46 новых инфицированных, из них больше половины приехали из-за границы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спорить с людьми, выступающими против вакцинации, бессмысленно. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Китай коронавирус эпицентр


 

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