Участник группы Русского географического общества, пропавшей в тайге, рассказал о спасении

О том, что группа из девяти человек перестала выходить на связь, стало известно 17 сентября. Фото: pixabay.com

О том, что группа из девяти человек перестала выходить на связь, стало известно 17 сентября. Фото: pixabay.com

Участник группы Русского географического общества (РГО), пропавшей на четыре дня в Томской области, рассказал о сложностях, с которыми пришлось столкнуться лицом к лицу в экспедиции.

Он отметил, что с первого дня у них начались неполадки с техникой — средством передвижения. Так у них отлетела часть вездехода. Водителю пришлось варить прямо на болоте. Это не самое удобное место, отмечает ученый. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Также пути по тайге помешали дожди. Участникам экспедиции пришлось возвращаться другой дорогой и экономить на еде. Добраться до времянки лесников, где была связь, им удалось на четвертый день.

Группа перестала выходить на связь 17 сентября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четверых спасли из пожара на Малой Балканской в Санкт-Петербурге. Очередной пожар произошел во Фрунзенском районе Северной столицы.