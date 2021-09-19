Четверых спасли из пожара на Малой Бакланской

Очередной пожар произошел во Фрунзенском районе Северной столицы.

Сегодня, в воскресенье, 19 сентября в пять утра поступила информация о пожаре по адресу: ул. Малая Балканская, дом 40, корп.1. В городе загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В задымленной квартире находилось четверо человек. Из них двое — дети. Их благополучно спасли. В каком они состоянии, не сообщается. Через 25 минут огонь потушили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вечером 17 сентября в жилом доме на улице Садовая в Бокситогорске произошел пожар. Там загорелась квартира. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, пламя охватило 16 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники. Из горящего дома эвакуировали шесть человек.