Четверых спасли из пожара на Малой Бакланской

Четверых спасли из пожара на Малой Бакланской
В задымленной квартире находилось четверо человек. Фото: Baltphoto

Очередной пожар произошел во Фрунзенском районе Северной столицы.

Сегодня, в воскресенье, 19 сентября в пять утра поступила информация о пожаре по адресу: ул. Малая Балканская, дом 40, корп.1. В городе загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В задымленной квартире находилось четверо человек. Из них двое — дети. Их благополучно спасли. В каком они состоянии, не сообщается. Через 25 минут огонь потушили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вечером 17 сентября в жилом доме на улице Садовая в Бокситогорске произошел пожар. Там загорелась квартира. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, пламя охватило 16 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники. Из горящего дома эвакуировали шесть человек.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар происшествие фрунзенский район


 

Новости партнеров
Япония потребовала от России больше не нарушать воздушных границ
Япония потребовала от России больше не нарушать воздушных границ
В понедельник в Пулково задерживаются рейсы в Москву, Анапу и Владивосток
В понедельник в Пулково задерживаются рейсы в Москву, Анапу и Владивосток
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Четверых спасли из пожара на Малой Бакланской
Диетолог назвала лучшее время для употребления кофе
Спад заболеваемости COVID-19 в России спрогнозировали в следующем году
Юрист Миронов: автомобилистам разрешено возить с собой газовые баллончики и ...
Климатолог Терешонок предупредил россиян о холодной зиме с сильными морозами
Дети во всем мире начали массово заражаться малоизвестным вирусом
Пенсионеры в России получат дополнительные выплаты ко Дню пожилого человека
В Пулково задержали три авиарейса 19 сентября