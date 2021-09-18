В Бокситогорске из-за пожара эвакуировали шесть человек

В Бокситогорске из-за пожара эвакуировали шесть человек
На место прибыли спасатели. Фото: Baltphoto

Вечером 17 сентября в жилом доме на улице Садовая в Бокситогорске произошел пожар. Там загорелась квартира.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, пламя охватило 16 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники. Из горящего дома эвакуировали шесть человек. Справиться с огнем удалось к 23:20. Информации о пострадавших не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 12 сентября в Выборгском районе Ленобласти. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 00:15 мск.

Бокситогорск пожар эвакуация


 

Новости партнеров
На Краснопутиловской улице Петербурга четыре автомобиля встали друг за дружкой в ДТП
На Краснопутиловской улице Петербурга четыре автомобиля встали друг за дружкой в ДТП
В петербургских магазинах
В петербургских магазинах "О`кей" покупатели стояли в очередях из-за технического сбоя
У Серафимовского кладбища Петербурга нашли изрезанное тело женщины
У Серафимовского кладбища Петербурга нашли изрезанное тело женщины
Золоотвал в Невском районе Петербурга хотят ликвидировать, а Зольную улицу - переименовать
Золоотвал в Невском районе Петербурга хотят ликвидировать, а Зольную улицу - переименовать
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Бокситогорске из-за пожара эвакуировали шесть человек
В Петербурге начался второй день голосования
Психолог рассказала, чем полезно безделье
Катер врезался в опору Кантемировского моста в Петербурге
На перекрёстке Обводного канала и Подъездного переулка не смогли ...
Медведев: Россия не боится санкций из-за «Северного потока — 2»
Кинолог предупредил об опасности осенней листвы для собак
Скончался актер сериалов «Склифосовский» и «Нюхач»