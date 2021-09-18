В Бокситогорске из-за пожара эвакуировали шесть человек

Вечером 17 сентября в жилом доме на улице Садовая в Бокситогорске произошел пожар. Там загорелась квартира.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, пламя охватило 16 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники. Из горящего дома эвакуировали шесть человек. Справиться с огнем удалось к 23:20. Информации о пострадавших не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 12 сентября в Выборгском районе Ленобласти. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 00:15 мск.