«Истеричкой быть выгодно»: в сети ЛОС попала буйная сойка

Резвая сойка не давала себя окольцевать. Фото: скриншот "ВКонтакте"

Резвая сойка не давала себя окольцевать. Фото: скриншот "ВКонтакте"

В сети Ладожской орнитологической станции попала своенравная сойка. Птицу хотели окольцевать, однако пернатая, видимо, была против.

Об этом сообщается сегодня, 19 сентября, в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники ЛОС поделились видеозаписью.

Сначала малютку пытались достать из специального белого мешка, но специалисты не учли, что птичка без боя не сдастся.

Сойка неистово кричала и пыталась противостоять человеку. Окольцевать птицу оказалось совсем не просто. Она вцепилась острыми когтями в руку сотрудницы, махала крыльями и барахталась изо всех сил.

Чем закончилась процедура кольцевания пока неясно. Работники подписали видео чуть шутливо.

«Рация, сойка, волонтеры… Победила всех, конечно, сойка. В неравной борьбе. Уроки жизни от сойки: иногда выгодно быть истеричкой – с тобой не хотят связываться».

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