На Большом Суздальском озере в Петербурге приводнились серые цапли

На Большом Суздальском озере в Петербурге приводнились серые цапли
В начале осени серые цапли улетают зимовать в Западную Европу или в Африку. Фото: скрин группы «Каждой твари по паре» "ВКонтакте".

Биолог из Северной столицы Павел Глазков поделился рассказом о том, что на Большом Суздальском озере серые цапли. Он отметил, что эти уникальные птицы можно увидеть в Петербурге только весной или осенью, во время перелета.

В Ленинградской области эти птицы живут цапельниками — целыми семействами. Они спользуют свои гнезда на деревьях по многу лет. Цапли образуют многолетние пары и вместе строят жилье. Об этом биолог сообщил в группе «Каждой твари по паре» «ВКонтакте».

В начале осени цапли улетают зимовать в Западную Европу или в Африку, а весной возвращаются, чтобы вырастить потомство.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории Северной станции аэрации в Ольгино заметили трех диких перелетных цапель. Их сфотографировали работники сооружений. Фотографиями пернатых поделился вице-губернатор Сергей Дрегваль на странице «ВКонтакте».

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