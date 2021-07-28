Три дикие цапли поселились на очистных сооружениях в Ольгино

Три дикие цапли поселились на очистных сооружениях в Ольгино
На очистных сооружениях поселились цапли. Фото: скриншот "ВКонтакте"

На территории Северной станции аэрации в Ольгино заметили трех диких перелетных цапель. Их сфотографировали работники сооружений.

Фотографиями пернатых поделился вице-губернатор Сергей Дрегваль на своей странице «ВКонтакте». Он рассказал, что цапли чувствуют себя в безопасности в водоеме на очистных сооружениях. Они отдыхают в зарослях камыша, а обслуживающий персонал стараются их не тревожить.

На очистных сооружениях поселились цапли. Фото: скриншот «ВКонтакте»

В последние годы на канализационных объектах в Ольгино все чаще стали замечать диких птиц. На станции уже бывали чибисы, утки и чайки. А два года назад здесь обитали 10 лебедей.

«То, что дикие птицы выбирают для своего обитания территорию очистных сооружений города, говорит о высоком уровне экологии», — отметил чиновник.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Удельном парке заметили подстреленную утку.

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