На Мурманском шоссе столкнулись две легковушки

На Мурманском шоссе столкнулись две легковушки
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На Мурманском шоссе в сторону Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, дорожный инцидент случился возле заправки «Роснефти» в воскресенье, 19 сентября. Проезжу часть не смогли поделить Lada Largus и Hyundai Solaris.

«Ларгус» перестроился с крайней левой в полосу для разгона, а там «Солярис» разгонялся», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петебург» в социальной сети «Вконтакте».

«Вчера тоже в сторону области газель тундру догнала. До Разметелево от КАДа стояли. Дистанцию не соблюдают, жмут друг друга, вот и результат», — комментируют пользователи Сети.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с легковушкой и «ГАЗелью» собрало пробку на Новочеркасском проспекте.

мурманское шоссе


 

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