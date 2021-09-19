Пожар в автосервисе на Шафировском потушили: завалы тлеют

Пожар в автосервисе на Шафировском потушили: завалы тлеют
На Шафировском проспекте потушили автосервис. Фото: "Яндекс карты"

Огонь в автосервисе на Шафировском проспекте, наконец, удалось локализовать. С возгоранием боролись 27 спасателей в течение полутора часов.

Петербургское управление Министерства чрезвычайных ситуаций, 19 сентября, сообщает, что помощь пожарных потребовалась в Красногвардейском районе Петербурга на Шафировском проспекте, в доме №10 корпуса 4.

О возгорании стало известно сотрудникам МЧС еще в 13:30.

Ведомство уточнило информацию и оказалось, что в здании автомобильного сервиса, размер которого 6х20 метров, происходило горение по всей площади, то есть на 120 квадратных метрах.

Вскоре, в 13:54, был присвоен дополнительный № 1-Бис. И только через один час и 15 минут, в 15:09, произвели отказ дополнительного № 1-Бис. Пожар локализовали.

Однако не все так просто, завалы на 30 «квадратах» продолжают тлеть.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об огне у торгового центра «ПИК». К месту возгорания баннера прибыли 5 пожарных машин.

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