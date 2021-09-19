На Полюстровском проспекте 20 человек тушат «однушку»

На Полюстровском проспекте 20 человек тушат «однушку»
На место происшествия прибыли спасатели. Фото: google.ru/maps

В воскресенье, 19 сентября, в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 17:47. На Полюстровском проспекте, 35, загорелась квартира.

В отдельной однокомнатной квартире, в комнате площадью 14 квадратных метров горела обстановка на площади 5 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвуют четыре единицы спецтехники и 20 человек личного состава МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об огне у торгового центра «ПИК». К месту возгорания баннера прибыли 5 пожарных машин.

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