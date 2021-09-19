В Красном Селе до смерти избили собаку по кличке Гуф

В Красном селе жестоко убили пса по кличке Гуф. Ему было восемь лет. Все произошло в одном из домов на Гатчинском шоссе.

Соседи обвиняют хозяйку в жестоком обращении и убийстве животного. Жильцы дома собирают подписи, чтобы обратиться в полицию.

По словам жительницы соседнего дома, утром 18 сентября собака жалобно и громко скулила в своей квартире на втором этаже. Как рассказали очевидцы, позже они увидели, как хозяйка стащила по ступенькам мешок, которого торчали лапы собаки. Женщина бросила его у мусорных баков, сообщает «Мегаполис».

Гуфа отвезли к ветеринару. У него диагностировали кровоизлияние в мозг от сильного удара. Кровь скопилась и в брюшной полости, поэтому невозможно было сделать рентген, а УЗИ показало перегиб желудка из-за сильного сгибания в мешке. Собаку не удалось спасти. Гуф погиб.

Первыми хозяевами собаки была, пара, которая вела асоциальный образ жизни.

Потом его хозяевами стали сестра с сожителем. Гуфа часто били и выгоняли. По словам хозяйки, ее собаку отравили соседи, а она его вынесла, когда тот якобы был уже мертв.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у 31-летнего местного жителя в ходе совместного распития спиртного, произошел конфликт с сожительницей, после чего ее собака укусила его. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина выбросил животное из окна. Собака погибла.