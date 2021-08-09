Пьяный мужчина в Красноярске выкинул из окна укусившую его собаку

Пьяный мужчина в Красноярске выкинул из окна укусившую его собаку
Мужчина выбросил собаку из окна. Фото: unsplash

Нетрезвый житель Красноярска выбросил из окна четвертого этажа, укусившую его, собаку сожительницы.

По информации ГУ МВД по региону, о произошедшем в полицию сообщили жители одного из домов по улице Партизана Железняка.

По предварительной информации, у 31-летнего местного жителя в ходе совместного распития спиртного, произошел конфликт с сожительницей, после чего ее собака укусила его. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина выбросил животное из окна. Собака погибла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Дзержинске семья с ребенком стала заложниками своего американского стаффордширского терьера (амстафф). По словам хозяев, их пес, который обычно был добрым и игривым, внезапно стал агрессивным.

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