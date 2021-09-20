Обнародованы первые данные обработки протоколов по выборам в Госдуму по одномандатным избирательным округам Ленобласти

Обнародованы первые данные обработки протоколов по выборам в Госдуму по одномандатным избирательным округам Ленобласти
Публикуются первые результаты голосования. Фото: ЦИК РФ

Во всех округах лидируют депутаты от «Единой России».

ЦИК России опубликовал первые данные обработки протоколов голосования по одномандатным избирательным округам в Ленинградской области. С данными можно ознакомиться на сайте избирательной комиссии.

Во Всеволожском округе №111 успели обработать чуть больше 3% протоколов. Пока что лидирует Светлана Журова – депутат от «Единой России», набравшая 32,7% голосов. На втором месте коммунист Вадим Будеев, а тройку замыкает Валерия Коваленко от «Справедливой России – За правду».

В Кингисеппском округе №112 обработали лишь 0,34% протоколов – лидирует Сергей Яхнюк от «Единой России», которого поддержали 68,65%. На второй месте Александр Ярок от партии «Новые люди», а на третьем месте Владислав Голиков от «Партии пенсионеров».

По Волховскому округу № 113 по результатам обработки 2,89% протоколов лидирует Сергей Петров (41,36%) от «Единой России», на второй месте Александр Перминов от «Справедливой России – За правду», а на третьем — Владимир Ожерельев (12,23%) от КПРФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что итоги выборов подведут, скорее всего, к утру.

выборы Госдума ленинградская область


 

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