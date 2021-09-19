Кажется, можно ложиться спать: Итоги выборов подведут, скорее всего, к утру

Кажется, можно ложиться спать: Итоги выборов подведут, скорее всего, к утру
Николай Булаев. Фото: ЦИК

Представитель ЦИК отметил, что избирательная кампания выдалась непростой.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев рассказал, когда можно ждать подведения итогов прошедших выборов. Он считает, что картина будет ясна к утру 20 сентября. Об этом пишет РИА Новости.

Булаев назвал избирательную кампанию непростой и наполненной различными событиями. Он отметил, что ведется сложная работа: нужно расшифровать данные дистанционного электронного голосования. До тех пор, пока это не сделано, нельзя говорить о точном числе проголосовавших.

Напоминаем, что в России с 17 по 19 сентября прошли выборы. Граждане страны выбирали депутат Госдумы восьмого созыва. В Петербурге также определялись, кто попадет в ЗакС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге члены избирательной комиссии №803 устроили погром на участке.

выборы Госдума цик


 

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