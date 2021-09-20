«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 49,42%

&#171;Единая Россия&#187; лидирует на выборах в Госдуму с 49,42%
Так, предварительно, в Госдуму проходят пять партий. Фото: Gazeta.SPb
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 49,42% по федеральному округу, «серебро» гонки у КПРФ с 19,82%, «бронза» у ЛДПР с 7,55%. ЦИК уже обработал 80,19% протоколов участковых избирательных комиссий.
В топ-5, по предварительным данным, вошли партия «Справедливая Россия» с 7,37%, и «Новые люди» с 5,37% следом за ней. Об этом сообщает ЦИК.
Так, предварительно, в Госдуму проходят пять партий. Они преодолевают электоральный барьер в пять процентов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЦИК России опубликовал первые данные обработки протоколов голосования по одномандатным избирательным округам в Ленинградской области. С данными можно ознакомиться на сайте избирательной комиссии. Во всех округах лидируют депутаты от «Единой России». Во Всеволожском округе №111 успели обработать чуть больше 3% протоколов.
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