«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 49,42%

Так, предварительно, в Госдуму проходят пять партий. Фото: Gazeta.SPb

Так, предварительно, в Госдуму проходят пять партий. Фото: Gazeta.SPb

«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 49,42% по федеральному округу, «серебро» гонки у КПРФ с 19,82%, «бронза» у ЛДПР с 7,55%. ЦИК уже обработал 80,19% протоколов участковых избирательных комиссий.

В топ-5, по предварительным данным, вошли партия «Справедливая Россия» с 7,37%, и «Новые люди» с 5,37% следом за ней. Об этом сообщает ЦИК.

Так, предварительно, в Госдуму проходят пять партий. Они преодолевают электоральный барьер в пять процентов.