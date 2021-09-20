Семак подвел итоги матча с «Рубином»

Семак подвел итоги матча с «Рубином»
Тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Рубином» (3:1)в матче РПЛ.

Он положительно оценил игру своих подопечных. По его словам, особенно удался второй тайм с точки зрения организации, забитых мячей. Во втором тайме было много моментов, но не все удалось реализовать.

«В обороне сыграли хорошо, позволили сопернику создать мало моментов», — приводит его слова пресс-служба петербургского клуба.

«Зенит» на выезде в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл казанский «Рубин» со счетом 3:1.

Встреча прошла 20 сентября в Казани. В матче отметили в составе «Зенита» Артем Дзюба и Клаудиньо.

Сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. «Рубин» занимает пятое место с 14 очками.

Следующий матч состоится 25 сентября. «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил расширенный состав сборной России, который будет готовиться к матчам квалификации чемпионата мира-2022 в октябре.

"Зенит" "рубин" сергей семак


 

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