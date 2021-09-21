В сточной канаве у забора в Киришском районе нашли женщину

Гражданка умерла в карете скорой медицинской помощи от переохлаждения.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 сентября, через «02» мужчина рассказал, что недалеко от дома №38 по проспекту Героев в Киришском районе лежит человек. Тело без движения находилось у забора в сточной канаве напротив указанного дома.

Все произошло в микрорайоне Солнечный. Возраст определить не смогли, на вид найденной женщине было примерно 35 лет.

Затем в карете скорой помощи фельдшер констатировал смерть неизвестной, вызванную переохлаждением.

Была изъята одежда скончавшейся, комплект ключей, два браслета из белого металла, один браслет желтого металла, а также цепочка с крестиком из белого металла .

Труп женщины был без внешних повреждений и признаков насильственной смерти. Бездыханное тело направили в морг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во дворе по Конной улице женщина нашла труп в гипсе.