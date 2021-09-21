Льготы и поддержка пенсионеров. Что изменится с 1 октября

Кому в следующем месяце положены разовые выплаты, кому повысят ежемесячные?

Премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому индексация зарплат бюджетников составит 3%. Положение вступает в силу 1 октября. Повышение затронет военнослужащих, росгвардейцев, полицейских, сотрудников органов исполнительной власти и т.д. На те же 3% вырастут оклады российских судей.

Как изменятся пособия для пенсионеров

Пожилые люди в октябре могут рассчитывать на дополнительные выплаты.

Например, в некоторых российских регионах пенсионеры получат денежные подарки ко Дню пожилого человека -1 октября. Их размер регионы устанавливают самостоятельно.

В октябре блокадники и награжденные за оборону Ленинграда получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей, приуроченную к 80-й годовщине открытия Дороги жизни. На нее могут расчитывать люди, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В документе, подписанным президентом Владимиром Путиным, отмечается, что правительство должно обеспечить финансирование расходов на эти выплаты, а также определить порядок и условия их проведения.

Также в некоторых регионах будут проиндексированы социальные выплаты.

Будут увеличена пенсия тех, кто 15 или 20 лет проработал на Крайнем Севере при наличии определенного трудового стажа. Для женщин это — 20 лет, а для мужчин — 25 лет.

«Сельская надбавка»

В Пенсионом фонде России рассказали об изменениях в начислении пенсионных выплат за «сельский стаж». Так, российские пенсионеры автоматически продолжат получать надбавку за «сельский стаж» в размере 25% даже после переезда в город. В фонде указали, что такая надбавка к страховой пенсии начисляется тем гражданам, которые получают пенсию по старости или инвалидности, имеют стаж работы на селе не менее 30 лет.

И еще. Пенсии и другие социальные выплаты будут начислять только на карту «Мир».

Теперь на карты других платежных систем переводить пособия не будут, рассказали в Пенсионном фонде. Изначально предполагалось завершить процесс перевода выплат с иностранных платежных систем (Visa, MasterCard) на «Мир» к 1 июля 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса этот срок был продлен до 1 октября.

Нововведение не коснется тех, кому выплаты перечисляют на счет по вкладу или доставляют почтой. Для этих пенсионеров ничего не изменится.