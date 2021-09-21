HH: деятели культуры и журналисты не любят ходить по магазинам

Работники сферы искусства и масс-медиа предпочитают заказывать готовую еду, а студенты — это самые большие ценители готовой еды из доставки. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-платформой hh.ru.

Выяснилось, что готовую продукцию в доставке чаще всего заказывают офисные работники и люди на удаленке. Результаты опроса показали, что больше половины творческих деятелей и журналистов не одобряют идею идти в магазин самому — это вполне объясняется нехваткой времени.

Студенты — еще один сектор, которых можно назвать ценителями «еды навынос». 60% процентов опрошенных поставили привезенным готовым блюдам все 5 из 5. Люди, занимающиеся умственным трудом, помимо студентов, в общем довольны качеством приготовленной вне дома продукцией. Те, кто занимается наукой, также одобряют привезенные им когда-либо продукты питания.

Претензии к доставленной еде чаще возникают у мужчин, чем у женщин. Интересно то, что недовольство заказанной продукцией растет соизмеримо с возрастом заказчика.

Из тех, кто еще не пробовал, но очень хочет в ближайшее время реализовать доставку для себя, — это прежде всего юристы, бухгалтеры и HR-специалисты. Однако безусловными приверженцами домашней еды остаются строители и топ-менеджеры.

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