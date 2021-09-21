HH: деятели культуры и журналисты не любят ходить по магазинам

HH: деятели культуры и журналисты не любят ходить по магазинам
Офисные работники чаще других заказывают доставки. Фото: Pixabay

Работники сферы искусства и масс-медиа предпочитают заказывать готовую еду, а студенты — это самые большие ценители готовой еды из доставки. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-платформой hh.ru.

Выяснилось, что готовую продукцию в доставке чаще всего заказывают офисные работники и люди на удаленке. Результаты опроса показали, что больше половины творческих деятелей и журналистов не одобряют идею идти в магазин самому — это вполне объясняется нехваткой времени.

Студенты — еще один сектор, которых можно назвать ценителями «еды навынос». 60% процентов опрошенных поставили привезенным готовым блюдам все 5 из 5. Люди, занимающиеся умственным трудом, помимо студентов, в общем довольны качеством приготовленной вне дома продукцией. Те, кто занимается наукой, также одобряют привезенные им когда-либо продукты питания.

Претензии к доставленной еде чаще возникают у мужчин, чем у женщин. Интересно то, что недовольство заказанной продукцией растет соизмеримо с возрастом заказчика.

Из тех, кто еще не пробовал, но очень хочет в ближайшее время реализовать доставку для себя, — это прежде всего юристы, бухгалтеры и HR-специалисты. Однако безусловными приверженцами домашней еды остаются строители и топ-менеджеры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правильное питание способствует понижению уровня вредного холестерина.

еда наука новости СПб Россия санкт-петербург статистика


 

Новости партнеров
Метеоролог предрек Петербургу затяжные холода
Метеоролог предрек Петербургу затяжные холода
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
Врач-диетолог перечислила продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 60 лет
Петербуржцев морально готовят к новым правилам градозащиты: изменить их могут после выборов
Петербуржцев морально готовят к новым правилам градозащиты: изменить их могут после выборов
Финляндия намерена предоставить визы около 350 тыс. россиян
Финляндия намерена предоставить визы около 350 тыс. россиян
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
HH: деятели культуры и журналисты не любят ходить по магазинам
В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 1 060 человек
В душевой «Крестов» арестант задушил полотенцем сокамерника-инвалида
В Петербурге похолодает до +3 градусов и пойдут дожди в ночь на вторник
В России за сутки выявили более 19 тысяч зараженных коронавирусом
В Пулково задеражали два рейса до Симферополя
На Маршала Казакова посетители кафе хотели продолжения банкета
Льготы и поддержка пенсионеров. Что изменится с 1 октября