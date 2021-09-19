Раскрыты три «убийцы» холестерина

Раскрыты три «убийцы» холестерина
Медик отметила, что не нужно забывать про медикаментозную борьбу с высоким уровнем плохого холестерина. Фото: pixabay.com

Каждому человеку необходимо правильно питаться, чтобы понизить уровень плохого холестерина. Он вызывается заболевания сердца. Какая еда подойдет лучше всего рассказала британский доктор Дебора Ли.

Она уверена, высокий уровень холестерина напрямую связан с питанием человека. Поглощение жирной еды, мучного, мяса, колбасы, сыра и фастфуда плохо влияет на организм. В некоторых случаях холестерин может повыситься из-за развития каких-либо болезней. Об этом сообщает Express.

Врач советует пищу с большим содержанием белков, зерновые (различные каши) и молочные продукты (творог, сметана, ряженка и т.д.).

Медик отметила, что не нужно забывать про медикаментозную борьбу с высоким уровнем плохого холестерина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что распространенный в России овощ оказался эффективным против тромбов и холестерина.

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