Артем Дзюба снова поднял себе планку: забить до конца карьеры 250 мячей

До окончания карьеры нападающий «Зенита» Артем Дзюба хочет забить 250 мячей.

Дзюба посчитал, что до собственной рекордной цифры ему не хватает 44 мяча, сообщает пресс-служба ФК «Зенита». Сейчас на его счету 206 голов. Он почти наравне с Кержаковым, у которого на настоящий момент забито 226 мячей.

Останавливаться Дзюба не собирается. Когда футболист только начинал свою карьеру в «Зените», планка стояла на цифре 100. Дальше — больше! Нападающий также прокомментировал победу над командой, — соперником на вчерашнем матче, — «Рубин»: «»Рубин» — очень качественная команда, интересная с наикрутейшим тренером, поэтому выиграть у них дорогого стоит».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче РПЛ. Напомним, что «Зенит» обыграл «Рубин» (3:1).