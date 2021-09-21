Артем Дзюба снова поднял себе планку: забить до конца карьеры 250 мячей

Артем Дзюба снова поднял себе планку: забить до конца карьеры 250 мячей
Артем Дзюба. Фото: ФК "Зенит"

До окончания карьеры нападающий «Зенита» Артем Дзюба хочет забить 250 мячей.

Дзюба посчитал, что до собственной рекордной цифры ему не хватает 44 мяча, сообщает пресс-служба ФК «Зенита». Сейчас на его счету 206 голов. Он почти наравне с Кержаковым, у которого на настоящий момент забито 226 мячей.

Останавливаться Дзюба не собирается. Когда футболист только начинал свою карьеру в «Зените», планка стояла на цифре 100. Дальше — больше! Нападающий также прокомментировал победу над командой, — соперником на вчерашнем матче, — «Рубин»: «»Рубин» — очень качественная команда, интересная с наикрутейшим тренером, поэтому выиграть у них дорогого стоит».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче РПЛ. Напомним, что «Зенит» обыграл «Рубин» (3:1).

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