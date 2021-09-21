Создан детектор, который может ловить волны от первичных черных дыр

В журнале Американского физического общества APS Physics была опубликована статья, сообщающая о создании детектора, который регистрирует высокочастотные гравитационные волны.

По сообщению APS Physics, за первые полгода работы детектора было обнаружено пара событий, которые могут быть вызваны только новым типом высокочастотных гравитационных волн, которые ранее засечь было невозможно. Обнаруженные волны могут появляться благодаря обломкам частиц черной материи или, например, первичным черным дырам, которые существуют со времен Большого взрыва.

Гравитационные волны на низкой частоте регистрируются на установках LIGO и VIRGO, но они не способны распознать новый обнаруженный австралийскими и европейскими учеными тип волн. В новом детекторе специально для этого используется кварцевый резонатор объемных акустических волн, в основе которого находится диск из кристалла кварца. Благодаря созданной технологии, устройство способно преобразовывать акустические электрические колебания кристалла кварца со сверхнизкой энергией.

Ученые еще не до конца изучили природу улавливаемых детектором сигналов, поэтому дальнейшие разработки и изучения продолжаются.

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