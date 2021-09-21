Создан детектор, который может ловить волны от первичных черных дыр

Создан детектор, который может ловить волны от первичных черных дыр
Учены создали новый детектор. Фото: Pixabay

В журнале Американского физического общества APS Physics была опубликована статья, сообщающая о создании детектора, который регистрирует высокочастотные гравитационные волны.

По сообщению APS Physics, за первые полгода работы детектора было обнаружено пара событий, которые могут быть вызваны только новым типом высокочастотных гравитационных волн, которые ранее засечь было невозможно. Обнаруженные волны могут появляться благодаря обломкам частиц черной материи или, например, первичным черным дырам, которые существуют со времен Большого взрыва.

Гравитационные волны на низкой частоте регистрируются на установках LIGO и VIRGO, но они не способны распознать новый обнаруженный австралийскими и европейскими учеными тип волн. В новом детекторе специально для этого используется кварцевый резонатор объемных акустических волн, в основе которого находится диск из кристалла кварца. Благодаря созданной технологии, устройство способно преобразовывать акустические электрические колебания кристалла кварца со сверхнизкой энергией.

Ученые еще не до конца изучили природу улавливаемых детектором сигналов, поэтому дальнейшие разработки и изучения продолжаются.

Американские ученые продолжают работу по изучению коронавируса. Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что мутировавший коронавирус сейчас может лучше перемещаться воздушно-капельным путем.

коронавирус наука новости СПб Россия санкт-петербург ученые


 

Новости партнеров
В Финском заливе нашли новый вид ракообразных
В Финском заливе нашли новый вид ракообразных
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Финляндия намерена предоставить визы около 350 тыс. россиян
Финляндия намерена предоставить визы около 350 тыс. россиян
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Создан детектор, который может ловить волны от первичных черных дыр
Спецборт МЧС с раненными при стрельбе в Перми прилетел в Москву
Ковид и дискриминация. Почему общество ополчилось на пожилых
В вузе Перми одобрили действия продолжавшего лекцию во время стрельбы профессора
Каска не спасла: упавший с дома на Варшавской улице кирпич убил строителя
Артем Дзюба снова поднял себе планку: забить до конца карьеры 250 мячей
Музей Академии Художеств перестал продавать электронные билеты
СК разберется в обстоятельствах гибели в огне вдовы дирижёра Мравинского