Каска не спасла: упавший с дома на Варшавской улице кирпич убил строителя

Строитель выполнял ремонтные работы в каске. Однако она его не уберегла.Фото: pixabay

Строитель выполнял ремонтные работы в каске. Однако она его не уберегла.Фото: pixabay

В данный момент на месте случившегося находятся представители администрации и прокуратуры.

В Московском районе Петербурга скончался строитель. Несчастный случай привел к гибели рабочего. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе совета дома № 19/2 на Варшавской улице.

Известно, что строитель укреплял фасад второй парадной, когда ему на голову свалился кирпич. Ремонтный работник в этот момент был строительной люльке. При этом, на гражданине была надета каска.

Мужчину забрала скорая медицинская помощь, однако потерпевший скончался по дорогу в больницу.

В настоящее время на месте происшествия находятся представители администрации и прокуратуры. По словам местных жителей, не менее четырех парадных указанного дома находятся в аварийном состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Краснопутиловской улице оторвалась строительная люлька.