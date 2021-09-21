Каска не спасла: упавший с дома на Варшавской улице кирпич убил строителя

В данный момент на месте случившегося находятся представители администрации и прокуратуры.
В Московском районе Петербурга скончался строитель. Несчастный случай привел к гибели рабочего. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе совета дома № 19/2 на Варшавской улице.
Известно, что строитель укреплял фасад второй парадной, когда ему на голову свалился кирпич. Ремонтный работник в этот момент был строительной люльке. При этом, на гражданине была надета каска.
Мужчину забрала скорая медицинская помощь, однако потерпевший скончался по дорогу в больницу.
В настоящее время на месте происшествия находятся представители администрации и прокуратуры. По словам местных жителей, не менее четырех парадных указанного дома находятся в аварийном состоянии.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Краснопутиловской улице оторвалась строительная люлька.