В Пушкине построят теплосети по Красносельскому шоссе

Дома после подключения станут наконец теплее.

В Пушкине стартовало строительство тепловых сетей по Красносельскому шоссе. О том, что дома недостаточно протапливаются, неоднократно заявляли местные жители. Наконец их жалобы были услышаны, о чем сообщили сегодня, 21 сентября, в пресс-службе Смольного.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что трубопровод был сильно изношен и его пора было менять. Ожидается, что работы на объекте завершат в декабре 2022 года.

«В ходе работ будет проложено 305 метров теплотрассы, выполнено устройство и реконструкция 6 тепловых камер, монтаж системы оперативного дистанционного контроля»,

— поясняется в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Невский рынок в Петербурге могут снести ради строительства нового моста.