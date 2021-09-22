Петербуржец нашел угнанный 12 лет назад Land Rover на сайте объявлений

Петербуржец нашел угнанный 12 лет назад Land Rover на сайте объявлений
Машину угнали 12 лет назад, а в 2021 выставили на продажу. Фото: pixabay.com

Житель Петербурга отравился к правоохранителям, после того, как нашел на сайте объявлений свою машину, которую давным-давно угнали.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru 21 сентября, обнаружить пропажу удалось сидя дома. Свой Land Rover мужчина заметил на сайте объявлений в Интернете. Машину выставили на продажу.

В полиции 37-летний горожанин поделился своей историей. Он рассказал, что еще в 2009 году отдал поездить свой Land Rover малознакомому мужчине, назвавшемуся Игорем.

С тех самых пор ни об автомобиле, ни и об его арендаторе он ничего не слышал. Однако в 2021 года узнал, что его внедорожник выставлен на продажу на сайте объявлений.

Мужчина сам отправился по адресу объявления. Прикинувшись покупателем, гражданин приехал на Восточный проезд, к дому №7 в Пушкине.

Его же машину ему хотели продать за 953 310 рублей. Сам заявитель стоимость машины и свой ущерб оценил в два миллиона рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подозреваемые в угонах корейских машин предстанут перед судом в Петербурге.

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