Что делать, если за границей заразился ковидом

По версии, опубликованной на сайте Роспотребнадзора, по общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Американский регион. Здесь зарегистрировано более 88 млн случаев заражения.

Наибольший прирост за сутки зарегистрирован в Европейском регионе – 138 913 человек. Наибольшее число случаев на 100 тыс. населения — в Юго-Восточной Азии. Этот показатель составил 5928,2 человек. Здесь же отмечается максимальный прирост за сутки в расчете на 100 тыс. человек.

«Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования», — говорится в сообщении санитарного ведомства.

Как лечить ковид за рубежом

Ранее в правительстве РФ заявляли, что многие страны заявили о готовности принимать россиян с подобным диагнозом. Однако никаких официальных обязательств в плане лечения туристов у этих государств нет.

Несмотря на отсутствие прямых обязательств, каждая страна информирует иностранных граждан о предъявляемых требованиях и предпринимаемых мерах в случае заболевания коронавирусной инфекцией на своей территории.

В случае если на отдыхе или командировке человек заболел коронавирусом, то порядок действий должен быть всегда одинаков. Заболевший должен сразу связаться со своей страховой компанией. Ее номер указан в его страховом полисе, который приобретался при выезде.

Сотрудники компании, исходя из сложившейся ситуации и действующего регламента в стране, помогут организовать лечение. Застрахованному проведут диагностику и организуют медицинскую помощь, а также предоставят всю информацию по соблюдению режима самоизоляции

Топ-5 стран по числу заболевших ковид

Как рассказывала Gazeta.SPb, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в топ-5 европейских стран по числу заражений COVID-19 входит Великобритания (7,2 млн заболевших), Россия (7,1 млн заболевших) Франция (6,9 млн заболевших ), Турция (6,6 млн заболевших) и Испания (4,9 млн заболевших).