ВОЗ обновила данные по смертности от коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения опубликовала на своем официальном сайте новые данные о смертности от ковида в мире за все время пандемии.

Во всем мире по данным на 18:35 24 сентября текущего года от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 724 876 человек.

С начала пандемии в России выявлено 7 420 913 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 203 900 летальных исходов, выздоровели 6 604 604 человека.

Ранее Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт Минздрава призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов считает, что ковид сильно вредит здоровью россиян.