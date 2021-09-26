ВОЗ обновила данные по смертности от коронавируса в мире

ВОЗ обновила данные по смертности от коронавируса в мире
Новый штамм коронавируса оказался гораздо более агрессивным Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения опубликовала на своем официальном сайте новые данные о смертности от ковида в мире за все время пандемии.

Во всем мире по данным на 18:35 24 сентября текущего года от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 724 876 человек.

С начала пандемии в России выявлено 7 420 913 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 203 900 летальных исходов, выздоровели 6 604 604 человека.

Ранее Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт Минздрава призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов считает, что ковид сильно вредит здоровью россиян.

ВОЗ ковид коронавирус


 

Новости партнеров
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Какую погоду ожидать в России зимой 2021/2022
Какую погоду ожидать в России зимой 2021/2022
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ВОЗ обновила данные по смертности от коронавируса в мире
«Дюна» собрала в российском кинопрокате более 1 млрд рублей
Ларису Гузееву госпитализировали в Коммунарку
Глава СК поручил доложить о ходе проверки отравления детей в Таганроге
Посол России рассказал об ожиданиях по «Северному потоку-2» после выборов в ...
Университет в Перми, где произошла стрельба, возвращается к работе
ДТП на проспекте Народного Ополчения спровоцировало пробку
Число смертей от COVID-19 в России за неделю достигло более 300