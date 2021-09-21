Мамаева возмутилась из-за слухов о ее воссоединении с бывшим мужем

Мамаева возмутилась из-за слухов о ее воссоединении с бывшим мужем
Павел и Алана Мамаевы. Фото: www.instagram.com/alana_mamaeva

СМИ писали, что блогера и ее экс-супруга застали целующимися.

Блогер Алана Мамаева вновь оказалась в центре скандала. На этот раз пошли слухи о ее воссоединении с бывшим супругом Александром Липовым, от которого модель воспитывает сына. Своей правдой Мамаева поделилась в Instagram-аккаунте.

Она подчеркнула, что данные, распространяемые журналистами, не являются правдой. Теперь Мамаевой стало понятно, как именно рождаются слухи. Напоминаем, что в СМИ писали, будто блогера и Липового видели обнимающимися и целующимися.

Недавно Мамаева рассталась с футболистом Павлом Мамаевым, сейчас между бывшими супругами очень напряженные отношения. Спортсмен, как выяснилось, изменял жене, а также начал негативно высказываться в сторону Мамаевой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат Мамаева рассказала, как он планирует делить имущество с экс-женой.

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