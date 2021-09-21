Голикова поручила Минтруду доработать план по выявлению теневой занятости

В итоге Минтруду поручили доработать план и согласовать его с субъектами. Фото: pixabay.com

В итоге Минтруду поручили доработать план и согласовать его с субъектами. Фото: pixabay.com

Минтруд представил проект плана действий по выявлению теневой занятости В России, который разработали в рамках поручения президента страны Владимира Путина. В итоге ведомству поручили доработать план и согласовать его с субъектами. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

В ходе этого заседания рассмотрели вопрос о ситуации на российском рынке труда и мерах по восстановлению количества занятого населения в этом году до докоронавирусных значений. О состоянии рынков Удмуртской Республики, Краснодарского и Забайкальского краев рассказали их главы. Об этом сообщает Минтруд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первый замглавы Министерства труда и социальной защиты России Алексей Вовченко озвучил самые травмоопасные отрасли. По его словам, это строительство, транспорт и добыча полезных ископаемых.