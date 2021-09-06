В Минтруде перечислили самые травмоопасные отрасли

Первый замглавы Министерства труда и социальной защиты России Алексей Вовченко озвучил самые травмоопасные отрасли.

По его словам, это строительство, транспорт и добыча полезных ископаемых.

«Самые травмоопасные, которые дают наибольшие цифры травматизма, — это строительство и транспорт. Ну и, естественно, это добыча полезных ископаемых», — цитирует Вовченко ТАСС.

Он также добавил, что сейчас сохраняется тенденция по снижению травматизма на производстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на рынке труда в Петербурге падает конкуренция, но растет зарплата. Работодатели Санкт-Петербурга активны как никогда. В январе было размещено на 21% вакансий больше, чем в прошлом январе. В феврале и марте спрос также увеличился.