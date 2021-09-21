Вооруженный человек взял в заложники трех пассажиров автобуса в Германии

Вооруженный человек взял в заложники трех пассажиров автобуса в Германии
Происшествие случилось на автобане А9 на юге Германии. Фото: pixabay

Вооруженный человек взял в заложники трех человек в автобусе в Германии. В нем находились туристы.

В машине между пассажирами произошла ссора и один из мужчин взял в заложники еще троих. Отмечается, что у него при себе имелся пистолет. Происшествие случилось на автобане А9 на юге Германии. Об этом сообщает Bild.

На место прибыли сотрудники спецподразделения. После переговоров захватчик отпустил заложников. Затем его задержали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция допросила отца пермского стрелка Тимура Бекмансурова о его детстве и характере. Он отметил, что у сына не было психических отклонений, он никогда не проявлял жестокость. В школе учился хорошо, поведение было хорошим. Спортом не занимался, не пил, не курил, не употреблял. Россиянин назвал его спокойным, добрым и общительным.

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Вооруженный человек взял в заложники трех пассажиров автобуса в Германии
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