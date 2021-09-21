В Японии начали продавать томаты с отредактированным геномом для лечения гипертонии

В Японии начали продавать томаты с отредактированным геномом для лечения гипертонии
Большинство государств пока не разрешают продажу и выращивание модифицированных овощей. Фото: pexels.com

В томатах, которые появились в магазинах Японии, в пять раз больше ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты), чем в обычных помидорах: они полезны для людей с гипертонией.

Большинство государств пока не разрешают продажу и выращивание модифицированных овощей. Однако в стране восходящего солнца все гораздо проще, поэтому в конце прошлого года организация Sanatech Seeds запросила разрешение на производство и продажу помидоров с отредактированным геномом и получила «добро». Об этом сообщает «Хайтек».

Теперь в новом виде томатов есть повышенное содержание ГАМК. Оно понижает артериальное давление и замедляет сердечный ритм.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе Бонхилл (Шотландия) мужчина упал, поскользнувшись на помидоре, который выпал из бутерброда. После этого ему ампутировали ногу.

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