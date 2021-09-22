Умер актер из «Секса в большом городе» Уилли Гарсон

Американский актер Уилли Гарсон, которого зритель знает по ролям в сериалах, в том числе «Секс в большом городе» и «Друзья» скончался в возрасте 57 лет.

Об печальном событии рассказал во вторник, 21 сентября его приемный сын Нэйтен Гарсон.

«Покойся с миром, папа, я так рад, что ты разделил со мной столько путешествий и смог достичь столь многого», — пишет он в Instagram.

Кроме сериала «Секс в большом городе» и «Друзья» он сыграл одну из главных ролей в сериале «Белый воротничок».

Уилли Гарсон также снялся фильме «День сурка», «Быть Джоном Малковичем», «Чумовая пятница», «Лас-Вегас», «Радуга Шэннон». В общей сложности на счету актера около 160 ролей в различных сериалах и кино.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скончался актер сериалов «Склифосовский» и «Нюхач».