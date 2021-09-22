Задержаны трое мужчины, которые вынесли водку из «Дикси» на Тореза

Задержаны трое мужчины, которые вынесли водку из &#171;Дикси&#187; на Тореза
Мужчины вынесли алкоголь из "Дикси". Фото: скриншот Google Maps

В Выборгском районе Петербурга трое неизвестных напали на продуктовый магазин. Мужчин задержали, возбуждено уголовное дело.

Преступный инцидент произошел во вторник, 21 сентября, в доме №82 на проспекте Тореза. В 13:28 в отдел полиции обратилась управляющая магазином «Дикси». Она рассказала, что двое неизвестных открыто похитили со стеллажа две бутылки водки. При этом один них нанес удар кулаком по лицу сотруднику магазина, а второй «добавил» бутылкой по лицу. После мужчины скрылись.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, сумма ущерба составила 306 рублей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что злоумышленников было трое.

Спустя несколько часов правоохранители задержали подозреваемых. У дома №61 по проспекту Энгельса поймали троих пьяных горожан, 39, 34 и 38 лет. Все — неработающие.

В отношении задержанных составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве. По факту разбоя было возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция Петербурга задержала 24-летнего безработного гражданина Кыргызстана. Его обвиняют в разбое по Выборгскому району.

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