Завидовал и ревновал: в Петербурге отец семейства зарезал и выбросил с 13 этажа супругу-карьеристку

Молодые люди были вместе около 9 лет. Фото: скриншот Instagram

Молодые люди были вместе около 9 лет. Фото: скриншот Instagram

В Приморском районе Петербурга произошло особо тяжкое преступление. Ревнивый муж не справился с эмоциями и жестоко убил свою молодую жену.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 21 сентября, примерно в 20:00, в полицию сообщили о жуткой находке. С многочисленными ножевыми ранениями шеи и головы под окнами дома №15 корпуса 1 по Коломяжскому проспекту лежала девушка. Ее сбросил с общего балкона 13 этажа один из самых близких людей — муж.

Ревность, как известно, чувство разрушительное. Руководствуясь именно этими эмоциями, мужчина ударил хрупкую супругу не менее 10 раз ножом, а затем сбросил бездыханное тело с высотки. Обезумевший супруг тут же скрылся с места преступления. Однако уже через час он был в отделе полиции. Совесть, раскаяние или же простая уверенность в том, что все равно найдут. Неизвестно, по какой из причин мужчина решил дать явку с повинной. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Жестокий супруг был немногим младше своей жены. Ему 24, ей 25. Пара вместе 9 лет и воспитывала двоих маленьких детей. Семья с виду была довольно счастливой, однако в какой-то момент случился разлад. Вряд ли кто-то мог подумать, что это станет причиной страшной трагедии.

Молодая девушка всеми силами хотела зарабатывать, тем более что у супруга дела, похоже, не шли. Погибшая активно вела свой Instagram-аккаунт. На ее страничку было подписано свыше 2,6 тыс. человек.

Как известно, популярность набирают те блоги, в которых ее хозяева максимально откровенны. Может и поэтому мать двоих детей от и до демонстрировала в Сети всю свою жизнь. Девушка называла себя креатором-психологом.

Последнюю фотографию скончавшаяся опубликована четыре дня назад. А сториз в Instagram была записана лишь 18 часов назад. Молодая девушка никак не могла предположить, что случится в роковой вечер вторника.

Всего неделю назад женщина решилась на отважный шаг. Самостоятельно сняла квартиру, набила клетчатые сумки вещами, забрала детей и решила жить отдельно от мужа.

Свое решение девушка назвала «отважным шагом». По ее мнению, ситуация требовала крайних мер. Однако опасения погибшей все же подтвердились.

Всю прошлую неделю девушка активно рассказывала о сложных взаимоотношениях с мужем, тем самым пытаясь мотивировать других не состоять в абьюзивных отношениях. При этом родственники скончавшейся просили ее сохранить брак и быть мудрой женой. Однако жертва была настроена категорично. Она даже обратилась к специалисту, его погибшая называла «наставником». Именно он оказывал ей эмоциональную поддержку, разговаривая с девушкой по телефону.

«Достал нож и сказал, что давно хочет меня прирезать». Так начинается одна из многочисленных сториз девушки. Оказывается, потуги у мужа-убийцы уже были. Мужчина приехал в квартиру избранницы с ножом и угрожал ей и детям. Затем обещал покончить и с собой. Супруг приходил каждую ночь, звонил в дверь, домофон, стучался, тем самым пугая малышей.

Поведение мужа девушка объясняла неудачливостью первого. По ее словам, он в течение 8 лет топтался на месте. Супруг злился из-за её открытости в Сети, завидовал и ревновал.

По информации Mash на Мойке, мужчина заподозрил девушку в новом романе и планировал убить ее. И сделал это, когда застал её вечером на лестничной клетке с другим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что преуспевающий маникюрный мастер порезала ножом экс-мужа в Петербурге.