Путин наградил полицейских, обезвредивших 18-летнего стрелка в вузе Перми

Путин наградил полицейских, обезвредивших 18-летнего стрелка в вузе Перми
Президент наградил правоохранителей. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин вручил госнаграду правоохранителям Константину Калинину и Владимиру Макарову, которые обезвредили студента, стрелявшего в вузе Перми.

Об этом стало известно в среду, 22 сентября. Ордена Мужества удостоен младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, который обезвредил напавшего на вуз в Перми. Напарник сотрудника ДПС, старший лейтенант Владимир Макаров награжден медали «За отличие в охране общественного порядка», сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, утром 20 сентября в Перми произошла трагедия. В Пермский государственный национальный исследовательский университет пришел студент с ружьем и устроил стрельбу. В результате погибли шесть человек, еще более 20 пострадали. Нападавшему всего 18 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в вузе Перми одобрили действия продолжавшего лекцию во время стрельбы профессора.

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