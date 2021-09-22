Где учились короли и королевы современного мира

Куда пойти учиться? Для представителей монархов мира двери везде открыты. Это моментально повышает престиж учебного заведения и его статус. Что же выбирают королевские фамилии?

Самым благодарным студентом оказался император Японии Нарухито. В том смысле, что два года его студенчества получили продолжение в виде книги «Я и Темза». Как не сложно догадаться, в ней он делится впечатлениями от своего пребывания в Великобритании. Из официальной биографии: в 1982 году Нарухито окончил Университет Гакусюин. В 1983-1986 годах учился в Англии в оксфордском Ментон-Колледже.

Один из немногих на нашей планете абсолютных монархов Его высочество эмир Государства Катар шейх Хамад бен Халифа Аль Тани в свою студенческую пору берега Туманного Альбиона тоже почтил вниманием. Закончив домашнее образование, Его высочество отправился в британскую Военную академию в Сэндхерсте.

Когда в Бахрейне встал вопрос, где будет продолжать образование наследник престола, то ответ был очевиден. Догадались? Правильно – в Англии. Три года в Кембридже, а затем — еще год в военном училище в Олдершоте (графство Гемпшир).

Конечно, на фоне такой любви властьимущих мира сего к британской системе образования, мы не могли не поинтересоваться, а где училась самая известная в мире королева, старейших монарх в мире, символ целой нации Елизавета II.

Так вот – ни одно из учебных заведений Британии не может похвастаться выпускником в ее лице! Она и ее сестра Маргарет стали последними представителями британской монархии, кто обучался на дому. Главным репетитором Елизаветы был заместитель директора Итонского колледжа Генри Мартен. Следующие поколения Семьи получали более демократичное образование, в общественных ученых заведениях.

Принц Уильям вместо знаменитых Оксфорда или Кембриджа (последний закончил его отец, принц Чарльз) предпочел шотландский университет Сент-Эндрюс. Там же училась и его будущая супруга Кейт Миддлтон.

И напоследок — о седьмом короле Саудовской Аравии. В отличие от своих высоких «коллег» Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, имея внушительный перечень различных научных знаний и наград, в Британии не учился. Зато в его послужном списке — звание почетного доктора МГИМО МИД России.