Мясников предупредил россиян о четвертой волне коронавируса

Мясников предупредил россиян о четвертой волне коронавируса
Александр Мясников предрек новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Фото: кадр из видео на Youtube

Предстоящий осенне-зимний период станет непростым временем для россиян из-за новой волны коронавируса. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, впереди осень и неизбежная 4-я волна COVID-19. Смертность пациентов с COVID-19 может составить 700-800 человек в день в текущем сезоне.

Специалист рассказал в своем Telegram-канале, что четвертая волна распространения коронавируса в России неизбежна, и к ней следует подготовиться заранее.

Мясников добавил, что в осенний и зимний периоды количество случаев заражения новым вирусом будет составлять 8-10 тыс. Пятая часть из них столкнется с тяжелой формой течения инфекции и попадет в реанимацию. Переломить ситуацию сможет лишь вакцинация, заключил врач.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников оценил вероятность новой волны COVID-19 из-за детей.

волна заболеваемости доктор мясников коронавирусная пандемия


 

Новости партнеров
Самые капризные в любви мужчины по знаку зодиака
Самые капризные в любви мужчины по знаку зодиака
В Финском заливе нашли новый вид ракообразных
В Финском заливе нашли новый вид ракообразных
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мясников предупредил россиян о четвертой волне коронавируса
Еще один стрелок? В свердловскую школу пришел мужчина с ружьем
Горизибрком объявил имена новых депутатов ЗакСобрания Петербурга
Смольный выделит 4,5 млрд рублей на реставрацию «Мюзик-Холла»
В Петербурге за сутки полностью вакцинировались более 8,5 тысяч человек
«Сделаем выводы»: Кремль отреагировал на слова Эрдогана про Крым
В Сестрорецке привели в порядок столетнюю школу
Задержан мужчина, укравший технику на миллион рублей из магазина в Сосновом Бору