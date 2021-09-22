Мясников предупредил россиян о четвертой волне коронавируса

Александр Мясников предрек новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Фото: кадр из видео на Youtube

Александр Мясников предрек новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Фото: кадр из видео на Youtube

Предстоящий осенне-зимний период станет непростым временем для россиян из-за новой волны коронавируса. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, впереди осень и неизбежная 4-я волна COVID-19. Смертность пациентов с COVID-19 может составить 700-800 человек в день в текущем сезоне.

Специалист рассказал в своем Telegram-канале, что четвертая волна распространения коронавируса в России неизбежна, и к ней следует подготовиться заранее.

Мясников добавил, что в осенний и зимний периоды количество случаев заражения новым вирусом будет составлять 8-10 тыс. Пятая часть из них столкнется с тяжелой формой течения инфекции и попадет в реанимацию. Переломить ситуацию сможет лишь вакцинация, заключил врач.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников оценил вероятность новой волны COVID-19 из-за детей.