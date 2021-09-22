Цена бензина Аи-95 снова бьет рекорды

Марка бензина Аи-95 с июля вновь увеличилась в цене до рекордного значения 60 176 рублей за тонну.

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена за марку бензина Аи-95 достигла рекордной в России цифры 60 тысяч и почти 200 рублей за тонну, сообщает Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа. По территориальному индексу Европейской части России цена изменилась в большую сторону на 0,6%.

В среду были проведены торги, в результате которых была назначена рекордная сумма по сравнению с летней ценой. У марки Аи-95 22 июля стоимость бензина на торгах не превышала 60 029 рублей за тонну.

Однако, согласно данным Росстата, средние потребительские цены на бензин снизились. Ранее gazeta.spb.ru писала, что цены на бензин в РФ во вторую неделю сентября стали ниже на 5 копеек. Теперь они составляют 48,88 рубля за литр.