Цена бензина Аи-95 снова бьет рекорды

Цена бензина Аи-95 снова бьет рекорды
Цена бензина марки Аи-95 достигла рекордного значения. Фото: pixabay.com

Марка бензина Аи-95 с июля вновь увеличилась в цене до рекордного значения 60 176 рублей за тонну.

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена за марку бензина Аи-95 достигла рекордной в России цифры 60 тысяч и почти 200 рублей за тонну, сообщает Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа. По территориальному индексу Европейской части России цена изменилась в большую сторону на 0,6%.

В среду были проведены торги, в результате которых была назначена рекордная сумма по сравнению с летней ценой. У марки Аи-95 22 июля стоимость бензина на торгах не превышала 60 029 рублей за тонну.

Однако, согласно данным Росстата, средние потребительские цены на бензин снизились. Ранее gazeta.spb.ru писала, что цены на бензин в РФ во вторую неделю сентября стали ниже на 5 копеек. Теперь они составляют 48,88 рубля за литр.

АИ-95 бензин дороги Россия


 

Новости партнеров
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Умер актер сериалов
Умер актер сериалов "Нюхач" и "Склифосовский" Шухрат Иргашев
Сгоревшую Невскую мануфактуру оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение противопожарных правил
Сгоревшую Невскую мануфактуру оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение противопожарных правил
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Цена бензина Аи-95 снова бьет рекорды
Попова рассказала о повышении уровня заболеваемости ОРВИ в 61 регионе
Бастрыкин навестил пострадавших во время стрельбы в Перми
В ГИК Петербурга подробно рассказали о нарушениях на выборах
«Мотоцикл уничтожен»: автомобилист снес байкера с пассажиркой на ...
Макаров заверил, что жестко оценит результаты выборов, но позже
Лолита раскрыл размер пенсии Пугачевой
Песков ответил на вопрос о планах Путина на день рождения