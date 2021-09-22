В Петербурге задержали буйного мужчину, крушившего чужие машины

В Петербурге задержали буйного мужчину, крушившего чужие машины
Мужчина громил машины в состоянии алкогольного опьянения. Фото: pixabay.com

Хулиган, как выяснилось, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Калининском районе в ночь на 22 сентября задержали мужчину, который повредил два припаркованных автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УВО.

Инцидент произошел у дома на Северном проспекте. Там хулиган по непонятной причине разбил боковые зеркала сразу у двух иномарок. На происходящее обратили внимание сотрудники Росгвардии, которые задержали злоумышленника. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Его передали для дальнейших разбирательств сотрудникам полиции. Напоминаем, что похожий инцидент произошел недавно в Кировском районе. Там мужчина не только бил зеркала, но еще и прыгал по машинам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Дачном хулиган прыгал по припаркованной машине и громил все вокруг.

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