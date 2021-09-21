На Дачном хулиган прыгал по припаркованной машине и громил все вокруг

На Дачном хулиган прыгал по припаркованной машине и громил все вокруг
Хулиган разгромил несколько автомобилей. Фото: УВО

Злоумышленника, повредившего три легковушки, уже задержали.

В Кировском районе задержали мужчину, который повредил три автомобиля из хулиганских побуждений. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в пресс-службе УВО.

Инцидент произошел в ночь на вторник на Дачном проспекте. Мужчина по непонятной причине громил чужие машины: на одной легковушке он попрыгал, у других бил стекла и ломал боковые зеркала. На хулигана пожаловались местные жители, в итоге его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

От действий хулигана пострадали три машины. Фото: УВО

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после аварии в Приморском районе сбитый мужчина в состоянии средней тяжести.

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