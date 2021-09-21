После аварии в Приморском районе сбитый мужчина в состоянии средней тяжести

После аварии в Приморском районе сбитый мужчина в состоянии средней тяжести
ДТП с пешеходом на Репищева. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Пешеход угодил под колеса после того, как пытался перебежать дорогу по регулируемой «зебре».

В Приморском районе сегодня утром, 21 сентября, произошла авария, в результате которой пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент случился на перекрестке Репищевой и Парашютной улиц. По предварительным данным, пешеход решил перебежать дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль. После этого очевидцы видели, как мужчина лежал без движения на асфальте. На место прибыли врачи, которые госпитализировали постиравшего в состоянии средней тяжести.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Краснопутиловской сбили женщину с ребенком.

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