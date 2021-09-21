Сломанные ноги и куча ушибов: на Краснопутиловской сбили женщину с ребенком

Мать с девочкой сбили на пешеходном переходе на Краснопутиловской улице. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Мать с девочкой сбили на пешеходном переходе на Краснопутиловской улице. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе.

В Московском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина и маленькая девочка.

78.ru сообщает сегодня, 21 сентября, что водитель скрутил номера со своего автомобиля.

У пострадавших переломаны ноги. Также на теле женщины и малышки замечены многочисленные ушибы и ссадины.

Раненая гражданка истошно кричала, пытаясь выяснить, где ее ребенок. Врачи пытались успокоить потерпевшую, сообщая, что с девочкой все хорошо, и она находится в карете скорой медицинской помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали водителя «Кадиллака», который сбил детей на Лиговском проспекте.