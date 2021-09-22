Глава ГИК Чечина озвучила главные цифры прошедших в Петербурге выборов

Глава ГИК Чечина озвучила главные цифры прошедших в Петербурге выборов
Председатель избирательной комиссии Санкт-Петербурга Наталья Чечина. Фото: ВКонтакте/ Городской медиацентр "Выборы 2021"

Председатель петербургского горизбиркома Наталья Чечина подвела итоги трёхдневного голосования за депутатов Государственной думы и Законодательного собрания, которое проходило в Северной столице с 17 по 19 сентября.

По словам Чечиной, с 17 по 19 сентября в Петербурге трудились 2 049 участковых избирательных комиссий, которые осуществляли полномочия по проведению выборов депутатов Госдумы. Из них 1 940 были постоянными, 109 — временными, а еще 6 находились за рубежом. Проведением выборов в парламент Северной столицы занимались 1 986 участковых избирательных комиссий, из которых 46 были временными.

Средствами видеонаблюдения были оборудованы 1 785 из 1 940 избирательных участков. Электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) использовались на 352 УИКах. Кроме того, на 1 633 участках применялась компьютерная техника для подготовки протоколов УИКов с QR-кодом.

Чечина также отметила уровень организации выборов в условиях пандемии коронавирусной инфекции:

«Что касается санитарно-эпидемиологической ситуации, можем констатировать, что избирательные комиссии города совместно с органами исполнительной власти полностью решить задачу по обеспечению средствами индивидуальной защиты всех участников избирательного процесса», — заявила глава ГИК.

Напомним, что итоги думских выборов объявят в пятницу, а вот состав седьмого созыва Законодательного собрания уже известен.

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