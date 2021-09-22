Из здания Зингера выселяют Книжный магазин №1

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал недействительными договоры субаренды, которые были заключены между знаменитым Домом Зингера и ООО «Книжный магазин №1», которое является собственником магазина «Санкт-Петербургский Дом книги». Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, суд требует, чтобы книжный магазин передал занимаемые помещения ЗАО «Зингер».

ЗАО «Зингер» считает невыгодными условия содержания ООО «Книжный магазин № 1» из-за низкой по рынку платы аренды в сумме 7 миллионов от установленных экспертами 12, сообщили РБК Петербург в «Альфа-Банке». Заключение договора по аренде было в период контроля Дома «Зингера» бывшим владельцем Балтийского банка Андреем Исаевым.

Компания ЗАО «Зингер» подала иск в суд в марте 2021 года. В постановлении суда на настоящий момент сообщается, что был произведен сговор в ущерб интересам настоящему владельцу Дома Зингера. «Альфа-Банк» поделился, что планирует разместить в Доме Зингера принадлежащий правительству Петербурга и управляющий 4 книжными магазинами АО «ТФ Санкт-Петербургский дом книги».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга произвел регистрацию двух исковых заявления в отношении ООО «Казанский мост» и ООО «Книжный магазин №1».