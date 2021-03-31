На арендаторов легендарного дома Зингера на Невском проспекте подали в суд

В знаменитом доме Зингера, в частности, располагается магазин "Дом Книги" и штаб-квартира "ВКонтакте". Фото: Google Maps

В знаменитом доме Зингера, в частности, располагается магазин "Дом Книги" и штаб-квартира "ВКонтакте". Фото: Google Maps

Арбитражный суд Северной столицы зарегистрировал два исковых заявления в отношении ООО «Казанский мост» и ООО «Книжный магазин №1».

Истец, ЗАО «Зингер» требует, чтобы договоры субаренды нескольких помещений, заключенные с вышеуказанными организациями, были признаны недействительными. Информация об этом опубликована в картотеке дел, зарегистрированных Арбитражным судом.

В качестве третьих лиц к судебному разбирательству привлечены Комитет имущественных отношений, ООО «Санкт-Петербургский дом книги», ООО «ВКонтакте» и ряд других организаций. Одно из заседаний по этому делу назначено на май, другое должно пройти в июне. Причина претензий дома Зингера к арендаторам, однако, пока неизвестна.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в среду, 31 марта, депутаты Санкт-Петербурга упразднили Уставной суд.