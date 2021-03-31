Петербургские депутаты окончательно упразднили Уставный суд

Петербургские депутаты окончательно упразднили Уставный суд
ЗакСобрание приняло законопроект в третьем Петербурга

Депутаты петербургского парламента в третьем чтении приняли законопроект, упраздняющий в городе Уставный суд. Заседание прошло сегодня, 31 марта.

Уставный суд существовал в Петербурге с 2000 года. Его основной функцией было толкование устава города. В большинстве других российских регионов таких судов либо не создавались, либо уже были ликвидированы в целях экономии. После принятия в прошлом году поправок к Конституции РФ такие суды и вовсе решили ликвидировать. По мнению экспертов, нормативно-правовая база в субъектах уже сформирована и более не нуждается в специальных структурах, а возможные противоречия будут решать отдельными документами.

ЗакСобрание направило одобренный законопроект на подписание губернатору города Александру Беглову.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Вячеслав Макаров распалился в ЗакСе, выступая против апарт-отеля на Петроградке.

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