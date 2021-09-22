В Петербурге аннулировали итоги выборов в Госдуму на семи участках

В целом выборы прошли спокойно, но без инцидентов не обошлось.

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрия Кузьмина сегодня, 22 сентября, подробно рассказал о зафиксированных в городе нарушениях во время выборов в Госдуму и ЗакС во время пресс-конференции в Доме журналиста.

Он отметил, что во время голосования не обошлось без различных инцидентов, которые стали причиной аннуляции результатов. Избирательная комиссия признала недействительными и отменили итоги голосования на семи избирательных участках по выборам депутатов в Госдуму и на шести избирательных участках по выборам депутатов в ЗакС.

Кузьмин перечислил некоторые причины, по которым голоса не стали учитывать. Так, например, в ИУ №803 в Кировском районе стационарный ящик разбили, а бюллетени оказались на полу, а во Фрунзенском районе на участке №2151 при подсчете голосов бюллетеней оказалось больше, чем должно было быть.

«Мы со стороны Санкт-Петербургской избирательной комиссии реагировали на все нарушения, продолжаем работать»,

— заявил Кузьмин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава ГИК Чечина озвучила главные цифры прошедших в Петербурге выборов.